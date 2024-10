Ilgiorno.it - Rozzano contro Fedez: "Qui non è il Bronx"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), quella frase sue la girandola di commenti che ne è derivata. "Ma la nostra città non è un". Secca e decisa la risposta delle istituzioni locali e della società civile alla ridda di affermazioni e allusioni scaturita dalla frase che Federico Leonardo Lucia, in arte, avrebbe pronunciato lo scorso 22 aprile all’interno della discoteca milanese “The Club“, dopo una rissa col personal trainer dei vip Cristiano Iovino. "Lasciatemi stare, che l’ammazzo: io sono di!": queste le parole del rapper originario proprio della cittadina dell’hinterland sud. Parole che hanno contribuito, sui social e sulla stampa, a riaccendere il dibattito su, descritta da più parti come un contesto difficile, tra spaccio, degrado, delinquenza, quartieri popolari e abbandono scolastico.