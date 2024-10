Tvplay.it - Raspadori bocciato da Spalletti: potrebbe anche lasciare il Napoli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)non sta passando un buon momento: altrova poco spazio, ein Nazionalenon è intenzionato a dargli fiducia. Doveva essere la stagione del riscatto, per Giacomo, dopo la deludente annata 2023/24, e invece il 24enne attaccante azzurro sta continuando a faticare. L’anno scorso pur avendo trovato più spazio al, non è riuscito ad andare oltre quota 6 gol stagionali, mentre in questa stagione è ancora a quota zero. Nella formazione partenopea del nuovo corso di Antonio Conte, l’ex Sassuolo è l’unico che non sta brillando, econ la Nazionale non arrivano buone notizie. Tempi duri peral. (LaPresse) TvPlay.itLa convocazione per le prossime gare di Nations League è ovviamente arrivata, nonostantenon giochi una partita quasi per intero in Serie A da fine agosto.