Quando la differenziata è un boomerang

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Raccolta dei rifiuti: amore e odio dei cittadini monzesi. Appuntamento fisso con i cumuli di rifiuti in via Manzoni, dove ogni giorno si trovano sacchetti con dentro di tutto, che non vengono ritirati, perché sbagliati, e rimangono lì per settimane. Oppure in via Zucchi, dove sacchetti indistinti vengono forzati nei cestini pubblici. L’opinione pubblica si divide tra chi dice che è responsabilità di ciascuno stare attento a cosa conferisce nei sacchi, chi dà la colpa al servizio e chi, soprattutto gli anziani, dice che è troppo difficile “azzeccare“ cosa mettere nei sacchetti e teme multe se viene identificato e quindi non usa i sacchi rossi con il microchip. Molti si lamentano che non si fa in tempo a mettere fuori i sacchi rossi in attesa della raccolta che ratti e cornacchie fanno festa, lasciando i sacchetti pieni di buchi da cui poi ovviamente fuoriesce di tutto.