“Prof, posso andare in bagno?”, poi precipita dal secondo piano: morta studentessa di 16 anni a Montagnana (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allarme lanciato da una docente nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, dato che la 16enne non rientrava più in classe. Gli investigatori ipotizzano un gesto volontario. Fanpage.it - “Prof, posso andare in bagno?”, poi precipita dal secondo piano: morta studentessa di 16 anni a Montagnana Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allarme lanciato da una docente nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, dato che la 16enne non rientrava più in classe. Gli investigatori ipotizzano un gesto volontario.

Video “Prof posso Video “Prof posso

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: Only one top level element is allowed in an XML document.