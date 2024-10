Pilota muore in volo: atterraggio d’emergenza a New York (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia in volo. Un Pilota della Turkish Airlines è morto durante la tratta Seattle-Istanbul, costringendo l'aereo della compagnia L'articolo Pilota muore in volo: atterraggio d’emergenza a New York proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Pilota muore in volo: atterraggio d’emergenza a New York Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia in. Undella Turkish Airlines è morto durante la tratta Seattle-Istanbul, costringendo l'aereo della compagnia L'articoloina Newproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

