Quotidiano.net - Pichetto, valutiamo di rinnovare depositi nucleari esistenti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "L'idea che si sta valutando è quella di ammodernare le strutture(per il deposito delle scorie, n.d.r.), eventualmente ampliandole, anche nell'ottica del rientro dall'estero dei rifiuti ad alta attività". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione sul nucleare davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. "In base alle stime attuali - ha aggiunto-, si potrà ottenere l'autorizzazione unica per il Deposito Nazionale delle scorienel 2029, con la messa in esercizio prevista entro il 2039".