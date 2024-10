Paura al distributore, auto entra a tutta velocità e si schianta sulla colonnina della benzina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incidente stradale nell’area di servizio tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in provincia di Firenze, lungo la superstrada FiPiLi (Firenze, Pisa, Livorno). Per cause in corso di accertamento un’auto ha urtato la colonna di rifornimento multiplo diesel/benzina del distributore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che hanno messo in sicurezza la zona. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza l’auto e la pompa di benzina per evitare una fuoriuscita di liquido e scongiurare il pericolo di incendio ed esplosione. Richiesto l’intervento del personale sanitario per accertare le condizioni di salute della donna che si trovava al volante dell’automobile. Il boato è stato assordante. Fortunatamente nessuno era sulla traiettoria della vettura e non ci sono stati altri feriti. Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incidente stradale nell’area di servizio tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in provincia di Firenze, lungo la superstrada FiPiLi (Firenze, Pisa, Livorno). Per cause in corso di accertamento un’ha urtato la colonna di rifornimento multiplo diesel/del. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che hanno messo in sicurezza la zona. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza l’e la pompa diper evitare una fuoriuscita di liquido e scongiurare il pericolo di incendio ed esplosione. Richiesto l’intervento del personale sanitario per accertare le condizioni di salutedonna che si trovava al volante dell’mobile. Il boato è stato assordante. Fortunatamente nessuno eratraiettoriavettura e non ci sono stati altri feriti. Leggi anche: “Ci ha lasciati”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Catania - paura per un incendio : fiamme vicino ad un distributore di benzina - strade chiuse – FOTO - Minacciato dall’incendio il Cimitero di Catania. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate su più fronti, in via V. Sul posto sono state richieste anche 2 ambulanze del 118. Non sono ancora chiari quali siano i danni provocati dalle fiamme, ben visibili da diverse parti della città. Per ... (Dayitalianews.com)

Paura al distributore di benzina - tre auto a fuoco. Un ferito con ustioni alle gambe - Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio; l'impianto è rimasto tuttavia parzialmente danneggiato. . Una persona è stata ricoverata per accertamenti con ustioni agli arti inferiori, ma le cause dell'incidente non sono ancora note. Spoleto ... (Lanazione.it)

Paura per una fuga di Gpl a un distributore di carburante di Capalbio - CAPALBIO – Attimi di paura per la fuoriscita di Gpl a un distributore di carburante. Due squadre e il funzionario tecnico del comando di Grosseto, sono intervenuti sull’Aurelia a Capalbio nel pomeriggio del 24 agosto. La fuoriuscita del gas, per cause in corso di verifica, ha causato un ... (Corrieretoscano.it)

Paura per una fuga di Gpl a un distributore di carburante di Capalbio - CAPALBIO – Attimi di paura per la fuoriscita di Gpl a un distributore di carburante. Per l’intervento la strada statale Aurelia, in prossimità dell’impianto, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per il ripristino delle condizioni di sicurezza. All’arrivo sul posto la squadra dei vigili ... (Corrieretoscano.it)

Merate - fumo e odore di bruciato : paura al distributore di benzina - “Dalla pistola dell'erogatore è uscito fumo e inoltre abbiamo avvertito un forte odore di plastica bruciata - hanno raccontato -. Merate (Lecco), 13 agosto 2024 – Fumo dalla pistola dell'erogatore di benzina. . Lo hanno lanciato alcuni ragazzi che stavano effettuando rifornimento alle loro moto ... (Ilgiorno.it)