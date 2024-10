Osimhen potrebbe essere ceduto a gennaio per 81 milioni (Corsport) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Victor Osimhen non è stato ceduto quest’estate dal Napoli, è andato in extremis al Galatasaray, ma potrebbe lasciare il club azzurro definitivamente già a gennaio secondo il Corriere dello Sport che spiega le nuove cifre dell’attaccante nigeriano: Il futuro di Osimhen “Per quel che riguarda Osi, invece, la storia è interamente legata alla clausola rescissoria. Nuova di zecca, abbattuta dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito secco fino a giugno, ma come sempre non valida per l’Italia: da 130 milioni agli 81 di gennaio e ai 75 di giugno. Più accessibile, decisamente più appetibile, nonostante Victor abbia di recente dichiarato: «Valgo più di 100 milioni»”. Questo nonostante Osimhen, attraverso i canali social del Galatasaray, club nel quale si è trasferito in prestito dal Napoli, abbia dichiarato che è certo di valere di più «Valgo più di 100 milioni di euro. Ilnapolista.it - Osimhen potrebbe essere ceduto a gennaio per 81 milioni (Corsport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Victornon è statoquest’estate dal Napoli, è andato in extremis al Galatasaray, malasciare il club azzurro definitivamente già asecondo il Corriere dello Sport che spiega le nuove cifre dell’attaccante nigeriano: Il futuro di“Per quel che riguarda Osi, invece, la storia è interamente legata alla clausola rescissoria. Nuova di zecca, abbattuta dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito secco fino a giugno, ma come sempre non valida per l’Italia: da 130agli 81 die ai 75 di giugno. Più accessibile, decisamente più appetibile, nonostante Victor abbia di recente dichiarato: «Valgo più di 100»”. Questo nonostante, attraverso i canali social del Galatasaray, club nel quale si è trasferito in prestito dal Napoli, abbia dichiarato che è certo di valere di più «Valgo più di 100di euro.

