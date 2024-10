Olio toscano, è iniziata la raccolta. Le previsioni (incoraggianti) della campagna produttiva 2024/2025 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Sarà un'annata sicuramente migliore di quella 2023, sia dal punto di vista della qualità che della quantità, anche se potrebbe non esserci un grande recupero rispetto agli anni precedenti. Questa, in sintesi, la previsione degli addetti ai lavori, alla quale si aggiunge quella di Ismea. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, le regioni del Centro potrebbero con questa raccolta, che, in alcune aree della Toscana, in particolare in Maremma e sulla costa livornese, è già iniziata, segnare rispetto al 2023 un recupero del 70% della produzione. In quanto ai prezzi, sempre Ismea rileva in Toscana per il periodo gennaio-agosto 2024 rispetto allo stesso periodo 2023, quindi precedente alla raccolta di quest’anno, una tendenza al rialzo per l'Olio. Lanazione.it - Olio toscano, è iniziata la raccolta. Le previsioni (incoraggianti) della campagna produttiva 2024/2025 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre– Sarà un'annata sicuramente migliore di quella 2023, sia dal punto di vistaqualità chequantità, anche se potrebbe non esserci un grande recupero rispetto agli anni precedenti. Questa, in sintesi, la previsione degli addetti ai lavori, alla quale si aggiunge quella di Ismea. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, le regioni del Centro potrebbero con questa, che, in alcune areeToscana, in particolare in Maremma e sulla costa livornese, è già, segnare rispetto al 2023 un recupero del 70%produzione. In quanto ai prezzi, sempre Ismea rileva in Toscana per il periodo gennaio-agostorispetto allo stesso periodo 2023, quindi precedente alladi quest’anno, una tendenza al rialzo per l'

