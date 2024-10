Nuoto in Vasca Corta tornano gli Azzurri in gara | Ceccon e Martinenghi in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilazzurro torna in, dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. La prossima competizione in calendario, che apre la nuova stagione e il nuovo quadriennio a cinque cerchi, è quella delladeldi Shanghai. Dal 18 al 20 ottobre glisfideranno i grandi del pianeta. Gli atleti della Nazionale Italiana che parteciperanno sono Thomas, Nicolò, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Lorenzo Mora. Gli appuntamenti successivi saranno quelli di Incheon dal 24 al 26 ottobre e Singapore dal 31 ottobre al 2 novembre.