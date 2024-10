Nobel Chimica 2024 a David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper: premiati i loro studi sulle proteine (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a David Baker, Damis Hassabis e John M. Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine. WATCH LIVE: Ilmessaggero.it - Nobel Chimica 2024 a David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper: premiati i loro studi sulle proteine Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilper laè stato assegnato a, DamisM.per le ricerche sulla struttura delle. WATCH LIVE:

Chi sono David Baker - Demis Hassabis e John Jumper premio Nobel per la Chimica 2024 - I Nobel per la Medicina Victor Ambros e Gary Ruvkun (Getty Images). I creatori di Google DeepMind e dell’intelligenza artificiale di AlphaFold hanno trionfato invece per «la previsione della struttura proteica». Nel 2023, il Nobel per la Chimica era andato agli scienziati Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov per i loro studi sui punti quantici. (Lettera43.it)

Nobel per la Chimica 2024 a David Baker - Demis Hassabis e John M. Jumper : ecco per cosa - Roma, 9 settembre 2024 – Il Premio Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a David Baker e a Demis Hassabis e John M. Il premio Nobel per la Chimica viene assegnato dal 1901. Jumper. Baker ha vinto il prestigioso premio “per la progettazione computazionale delle proteine”, mentre Hassabis e Jumper “per i sistemi di predizione delle proteine”. (Quotidiano.net)

Nobel per la Chimica 2024 – Premiati David Baker - Demis Hassabis - John M. Jumper per gli studi sulle proteine - Da allora, il suo gruppo di ricerca ha prodotto una creazione di proteine fantasiose dopo l’altra, comprese proteine che possono essere utilizzate come farmaci, vaccini, nanomateriali e piccoli sensori. Fin dagli anni ’70, i ricercatori avevano cercato di prevedere strutture proteiche dalle sequenze di amminoacidi, ma questo era notoriamente difficile. (Ilfattoquotidiano.it)