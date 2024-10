Linkiesta.it - Nella fabbrica dove si producono diciannovemila tonnellate di chewing gum all’anno

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno o due grammi. Tanto pesa ungum. Non di più. In Italia ne consumiamo in media uno al giorno, masticandolo per poco più di sedici minuti, ma tanti non vanno oltre i dieci. Un gesto abitudinario e veloce che nel nostro Paese ha alle spalle quasi sempre un solo nome, quello della famiglia Perfetti, e una storia industriale lunga sessantotto anni. Tutto parte da Lainate, venti chilometri circa a Nord di Milano,ancora oggi il gruppo Perfetti Van Melle producetonte di gomme da masticare l’anno, di cui circa la metà finisce sui mercati esteri, con un processo complesso che richiede grande ricerca e innovazione, da concentrare in un prodotto piccolissimo. Lo stabilimento sorge accanto alla villai fratelli Ambrogio ed Egidio Perfetti sono nati, oggi destinata agli uffici della società.