Mosca:"Aumenta rischio guerra nucleare" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 18.40 Il pericolo di una guerra nucleare "è seriamente Aumentato" a causa delle "politiche distruttive dell'Occidente". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Su questo avvertiamo chiaramente sia gli Stati Uniti, sia gli altri Stati membri della Nato che seguono la linea americana. Invece che agire sconsideratamente, lungo la rotta americana, si dovrebbe tornare in sé e rendersi pienamente conto delle conseguenze catastrofiche di cui è irta la loro linea provocatoria e pericolosa". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 18.40 Il pericolo di una"è seriamenteto" a causa delle "politiche distruttive dell'Occidente". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Su questo avvertiamo chiaramente sia gli Stati Uniti, sia gli altri Stati membri della Nato che seguono la linea americana. Invece che agire sconsideratamente, lungo la rotta americana, si dovrebbe tornare in sé e rendersi pienamente conto delle conseguenze catastrofiche di cui è irta la loro linea provocatoria e pericolosa".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra in Ucraina - Zakharova : “Il pericolo di guerra nucleare è seriamente aumentato” - . “Su questo avvertiamo chiaramente sia gli Stati Uniti sia gli altri membri della Nato che seguono la linea americana”, ha aggiunto Zakharova, citata dall’agenzia Interfax. “Invece […] The post Guerra in Ucraina, Zakharova: “Il pericolo di guerra nucleare è seriamente aumentato” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Mosca torna a minacciare la guerra nucleare : “Rischio aumentato - colpa dell’Occidente”. Fonti Nato : “Zelensky più aperto alla pace” - Oggi, inoltre, il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato anche la riconquista di due villaggi, Novaya Sorochina e Okrovsky, nel Kursk occupato dagli ucraini nel corso della loro invasione del 6 agosto scorso. A parlare è Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, secondo cui il pericolo di una guerra nucleare “è seriamente aumentato” a causa delle “politiche distruttive ... (Ilfattoquotidiano.it)

Russia : “Aumentato rischio di guerra nucleare per le politiche distruttive dell’Occidente” - Nel suo intervento, riportato dall’agenzia Interfax, Zakharova ha affermato che il pericolo di un conflitto nucleare è “seriamente aumentato” a causa delle azioni degli Stati Uniti e dei membri della NATO che ne seguono la linea. Il rischio nucleare, che per decenni era sembrato attenuato, è oggi di nuovo al centro del dibattito internazionale. (Thesocialpost.it)