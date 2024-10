Liberoquotidiano.it - "Morti entrambi nello stesso giorno, senza un'avvisaglia": Gerry Scotti, il dramma dei suoi genitori

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)è uno dei volti pià noti della televisione italiana. Da una vita padrone incontrastato dei quiz show delle reti Mediaset, lo showman milanese ha iniziato la sua carriera nelle vesti di conduttore radiofonico. E da lì si è fatto strada fino al mondo dello spettacolo. In programmi come Passaparola, Chi vuol essere milionario?, La Corrida e ora con Io Canto Generation - che questa sera, mercoledì 9 ottobre fa il suo esordio in tv -,ha saputo entrare nelle case degli italiani dalla porta principale. Quella della risata, dell'intrattenimento, del calore umano. In molti conoscono la "vita pubblica" di. Ma solo alcuni sono a conoscenza della sua sfera privata.Per esempio, di quando rimase orfano.