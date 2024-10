Abruzzo24ore.tv - Miglioramento meteo nel weekend, ritorna l'alta pressione sull'Italia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma - Fine settimana con un gradualesu tutto il Paese, con temperature in aumento e cieli sereni. Dopo le intense fasi di maltempo che hanno colpito l'durante la settimana, la situazionerologica sembra destinata a migliorare. L'azione della circolazione depressionaria, causata dai resti dell'ex uragano atlantico Kirk, si attenuerà progressivamente, spostandosi verso l'Europa orientale. Questo lascerà spazio a un promontorio anticiclonico che si estenderà sul Mediterraneo centrale, influenzando anche gran parte del territoriono, in particolare nella giornata di domenica. Il sabato sarà ancora caratterizzato da una certa variabilità nel Nord-Ovest, con la possibilità di precipitazioni sparse, soprattutto in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e nelle zone occidentali della Lombardia.