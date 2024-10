Mattarella a Coldiretti: non avere paura del nuovo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’agricoltura è un "significativo fattore di coesione, integrazione, legalità e cittadinanza" di fronte alla quale "non bisogna avere paura del nuovo". Anzi, occorrono "soluzioni aggiornate, con la stessa lungimiranza che permise di affrontare, con i mezzi di allora, la rinascita del Paese". Di più: "Ribaltando l’immagine, non serve vino vecchio né in otri né in tempi nuovi". Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, parla così dinanzi a un teatro colmo di agricoltori della Coldiretti, all’Eliseo a Roma. Altrettanto folta la platea di chi lo ascolta in diretta streaming da tutta Italia. La Confederazione nazionale dei Coltivatori diretti, come scandisce Mattarella, festeggia 80 anni. Un presidio di oltre un milione e mezzo di associati, 20 federazioni regionali, 95 interprovinciali e provinciali, 869 Uffici di Zona e 3.576 sezioni comunali. Quotidiano.net - Mattarella a Coldiretti: non avere paura del nuovo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’agricoltura è un "significativo fattore di coesione, integrazione, legalità e cittadinanza" di fronte alla quale "non bisognadel". Anzi, occorrono "soluzioni aggiornate, con la stessa lungimiranza che permise di affrontare, con i mezzi di allora, la rinascita del Paese". Di più: "Ribaltando l’immagine, non serve vino vecchio né in otri né in tempi nuovi". Il Capo dello Stato, Sergio, parla così dinanzi a un teatro colmo di agricoltori della, all’Eliseo a Roma. Altrettanto folta la platea di chi lo ascolta in diretta streaming da tutta Italia. La Confederazione nazionale dei Coltivatori diretti, come scandisce, festeggia 80 anni. Un presidio di oltre un milione e mezzo di associati, 20 federazioni regionali, 95 interprovinciali e provinciali, 869 Uffici di Zona e 3.576 sezioni comunali.

