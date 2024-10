Manovra, Conte: Meloni ha faccia tosta, suoi tagli sono nuove tasse (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – “Meloni ha una bella faccia tosta, dice che non ha aumentato le tasse, e cos’è il raddoppio dell’Iva sui pannolini? Cosa sono i tagli alla sanità e alle pensioni? E i tagli delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani? E ancora: l’intervento adesso sulle accise che addirittura comporterà un aumento del carrello della spesa? Ecco, questi sono tagli, sono nuove tasse. E in più il patto di stabilità cosa prospetta? tagli per 13 miliardi, e chi l’ha sottoscritto? Giorgia Meloni con questo governo”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa fuori Montecitorio. L'articolo Manovra, Conte: Meloni ha faccia tosta, suoi tagli sono nuove tasse proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – “ha una bella, dice che non ha aumentato le, e cos’è il raddoppio dell’Iva sui pannolini? Cosaalla sanità e alle pensioni? E idelle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani? E ancora: l’intervento adesso sulle accise che addirittura comporterà un aumento del carrello della spesa? Ecco, questi. E in più il patto di stabilità cosa prospetta?per 13 miliardi, e chi l’ha sottoscritto? Giorgiacon questo governo”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppein una dichiarazione alla stampa fuori Montecitorio. L'articolohaproviene da Ildenaro.it.

