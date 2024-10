Maltempo: riaperto al transito dei mezzi pesanti il sottopasso del ponte di Cornigliano dopo l'allagamento (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stato riaperto al traffico dei mezzi pesanti il sottopasso a mare del ponte di Cornigliano che consente l'accesso a via Tea Benedetti, allagato da ieri a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona della val Polcevera. La riapertura al transito dei tir, una volta messa in sicurezza la Genovatoday.it - Maltempo: riaperto al transito dei mezzi pesanti il sottopasso del ponte di Cornigliano dopo l'allagamento Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È statoal traffico deiila mare deldiche consente l'accesso a via Tea Benedetti, allagato da ieri a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona della val Polcevera. La riapertura aldei tir, una volta messa in sicurezza la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cantieri e chiusure stradali: tutte le novità su strade, gallerie e autostrade - Cronaca L'Aquila - 09/10/2024 09:50 - Autostrade e strade chiuse per lavori in corso fino al 4 novembre. Disagi e deviazioni su A14, A24, A25 e strade statali. Con la fine ... (abruzzo24ore.tv)

Da Pisa a Firenze in 5 ore, l’odissea per il camion ribaltato in FiPiLi. Rabbia e sconforto: “Ora basta” - L’incidente alle 11:20 nel tratto tra Ginestra e Montelupo. Le corsie riaperte dopo otto ore. “Per tornare a casa? Abbiamo dovuto improvvisare”. Il sindaco Simone Londi: “La strada, per come è stata p ... (lanazione.it)

Enel non risponde e i lavori sul ponte delle Menegone li fa il Comune di Verona - «La struttura è di proprietà di Enel, che è stata più e più volte sollecitata ad avviare i lavori per la messa in sicurezza. Non avendo mai ricevuto risposta abbiamo deciso di farcene carico», ha spie ... (veronasera.it)