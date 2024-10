Lanazione.it - Malattie renali, un centro per i più piccoli

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Garantire la continuità delle cure intraprese in età pediatrica ed il loro adeguamento durante il processo di crescita ed indipendenza del giovane con malattia renale, al fine ultimo di ritardare la necessità di terapia renale sostitutiva ed intraprendere, dove possibile, percorsi di trapianto pre-emptive, ovvero senza effettuare dialisi. E’ questo lo scopo dell’istituzione all’ospedale Santo Stefano della struttura operativa semplice di Transizione pediatrico-adulto per le, frutto di un percorso di collaborazione tra la struttura operativa complessa di Nefrologia e Dialisi, diretta dal dottor Gesualdo Campolo, e la struttura operativa complessa di Nefrologia e Dialisi del Meyer di Firenze, diretta dalla professoressa Paola Romagnani. Un percorso iniziato nel 2019 e dedicato alle persone con esordio di malattia renale in età pediatrica e alle loro famiglie.