LIVE – Valerenga-Juventus Women’s Champions League 2024 2025 DIRETTA

La DIRETTA scritta di Valerenga-Juventus, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA Women's Champions League 2024/2025. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all'andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo. Sporface.it seguirà l'evento attraverso una DIRETTA testuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCH Valerenga-Juventus ore 21:00

