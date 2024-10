LIVE – Valerenga-Juventus 0-1 Women’s Champions League 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lascritta di, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo. Sporface.it seguirà l’evento attraverso unatestuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCH0-1 (30? Cantore) 30? IL GOL! IL GOL! IL GOL! LAE’ IN VANTAGGIO CON CANTORE! 0-1 PER LE BIANCONERE, ERA IMPORTANTISSIMO SBLOCCARLA! 26? Ritmi che si sono ora abbassati e non poco.