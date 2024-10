Laverita.info - Libano, operazione via terra dell’Idf. «Biden disse Netanyahu figlio di p...»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La rivelazione del giornalista del Watergate, Woodward, inguaia il presidente Usa. Fermata la missione di Gallant a Washington. Troupe del «Tg3» aggredita, l’autista muore d’infarto. Edificio colpito a Damasco. Dopo l’apprezzamento di Doha per l’invito dell’Eliseo a non sostenere più le azioni di Gerusalemme, arriva un accordo: 10 miliardi per startup e fondi d’investimento. Lo speciale contiene due articoli.