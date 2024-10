L’appello di Toni Servillo: “Il patrimonio che tira l’economia del nostro Paese e lo fa risplendere è la cultura. Non investire significa rinunciare al risveglio civile” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In un'intervista rilasciata a La Stampa, Toni Servillo lancia un appello accorato per la cultura italiana. "Il patrimonio che tira l'economia del nostro Paese e lo fa risplendere è la cultura", afferma l'attore. L'articolo L’appello di Toni Servillo: “Il patrimonio che tira l’economia del nostro Paese e lo fa risplendere è la cultura. Non investire significa rinunciare al risveglio civile” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In un'intervista rilasciata a La Stampa,lancia un appello accorato per laitaliana. "Ilchel'economia dele lo faè la", afferma l'attore. L'articolodi: “Ilchedele lo faè la. Nonal” .

Manuel Cantoni scomparso da quasi due mesi nel Bresciano - l’appello : “Chi sa qualcosa - ci contatti” - Intercettato dai giornalisti di Chi l'ha visto l'uomo ha reagito in modo aggressivo dicendo di essere estraneo a fatti. Quel giorno era uscito di casa alle 5 del mattino, come sempre, per andare al lavoro. Se c'è qualcuno che può aiutarci, che sa qualcosa di più, è pregato di contattarci o di ... (Ilgiorno.it)

Antonia Licata scomparsa a Roma - l’appello dei parenti : “Aiutateci a ritrovarla” - Russia: “Si va verso la guerra” “Aiutateci a ritrovare la nostra Antonia, siamo preoccupati. Al momento della scomparsa indossava una gonna lunga di colore scuro, un piumino nero e una borsa marrone. . Forse ha bisogno di aiuto, chiunque l’avesse vista lo segnali alle forze dell’ordine per ... (Thesocialpost.it)

Strage di cervi in Abruzzo - l’appello di Di Pietrantonio (Premio Strega 2024) a Marsilio : “Fermi gli abbattimenti” - Anche la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, recentemente insignita del Premio Strega, ha prestato la sua voce e la sua immagine per sostenere la causa del non abbattimento. “Ci uniamo con vigore e convinzione all’appello della scrittrice – aggiunge Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo – con ... (Ilfattoquotidiano.it)