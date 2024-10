La nuova lingerie di Diesel firmata da Rihanna (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Diesel x Savage x Fenty. Con una capsule collection parte la prima collaborazione tra il brand di Rihanna e il marchio di jeans italiano. Ispirata all’approccio trasgressivo della pop star nei confronti della moda, la collezione punta su inclusività e amore incondizionato per sé stessi. La capsule è stata presentata con un’originale campagna che affianca i modelli a un cast di persone comuni. Scattata sulle spiagge della Versilia, in Toscana, dal fotografo Salvatore Matarazzo. All’interno della collezione troviamo lingerie, intimo uomo e donna e indumenti da notte che si ispirano a tre caratteristici pilastri estetici dell’azienda di Renzo Rosso: True Diesel, Denim e Utility. Il primo è caratterizzato da rete e stampe laminate di color rosso, il secondo presenta degli effetti trompe l’œil floccati e trattamenti di velluto devoré in colori pop. Amica.it - La nuova lingerie di Diesel firmata da Rihanna Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)x Savage x Fenty. Con una capsule collection parte la prima collaborazione tra il brand die il marchio di jeans italiano. Ispirata all’approccio trasgressivo della pop star nei confronti della moda, la collezione punta su inclusività e amore incondizionato per sé stessi. La capsule è stata presentata con un’originale campagna che affianca i modelli a un cast di persone comuni. Scattata sulle spiagge della Versilia, in Toscana, dal fotografo Salvatore Matarazzo. All’interno della collezione troviamo, intimo uomo e donna e indumenti da notte che si ispirano a tre caratteristici pilastri estetici dell’azienda di Renzo Rosso: True, Denim e Utility. Il primo è caratterizzato da rete e stampe laminate di color rosso, il secondo presenta degli effetti trompe l’œil floccati e trattamenti di velluto devoré in colori pop.

