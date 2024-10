Romadailynews.it - La Cina risponde ai dazi europei: colpito il brandy

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino introducesu, carne e formaggi dopo l’aumento delle tariffe UE sulle auto elettriche. Laha reagito aiimposti dall’Unione Europea sulle auto elettriche introducendo nuove tariffe su una serie di prodotti. Tra i beni colpiti dal balzello figura il, che subirà un aumento deicompreso tra il 30,6% e il 39%, con il Cognac francese particolarmente preso di mira. Questa mossa sembra essere un segnale diretto a Parigi, che ha recentemente confermato un inasprimento delle tariffe sulle auto cinesi. Oltre al, laha imposto nuove tariffe su carne di maiale, formaggi e auto di grossa cilindrata, segnalando una crescente tensione commerciale tra Pechino e Bruxelles. Sul fronte industriale, i produttori cinesi come Byd e Chery hanno già rallentato i loro investimenti in Europa, in risposta alla politica europea sui