Judo, penultimo Grand Slam della stagione ad Abu Dhabi: ci sono cinque azzurri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) penultimo Grand Slam della stagione internazionale del Judo che propone un altro Grande appuntamento nel prossimo fine settimana in quel di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Un evento che comincerà sin da venerdì che che coinvolgerà addirittura 232 atleti di 30 nazioni. L’Italia si presenterà in totale con cinque esponenti: Biagio D’Angelo nei 60 kg, Luca Caggiano nei 66 kg, Leonardo Valeriani nei 73 kg, reduce da un oro a Praga due settimane fa, Vincenzo Pelligra negli 81 kg e Carlotta Avanzato nei 63 kg, il tecnico che seguirà il tutto è Gianluca Valeriani ed il Team-official Domenico D’Angelo. Non solo l’appuntamento di Abu Dhabi, ma anche la Malaga Senior European Cup con 461 atleti di 30 nazioni e il Grand Prix internazionale del Piemonte che coinvolgerà 316 atleti ed 82 tecnici per il circuito nazionale Senior/Junior. Oasport.it - Judo, penultimo Grand Slam della stagione ad Abu Dhabi: ci sono cinque azzurri Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)internazionale delche propone un altroe appuntamento nel prossimo fine settimana in quel di Abu, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Un evento che comincerà sin da venerdì che che coinvolgerà addirittura 232 atleti di 30 nazioni. L’Italia si presenterà in totale conesponenti: Biagio D’Angelo nei 60 kg, Luca Caggiano nei 66 kg, Leonardo Valeriani nei 73 kg, reduce da un oro a Praga due settimane fa, Vincenzo Pelligra negli 81 kg e Carlotta Avanzato nei 63 kg, il tecnico che seguirà il tutto è Gianluca Valeriani ed il Team-official Domenico D’Angelo. Non solo l’appuntamento di Abu, ma anche la Malaga Senior European Cup con 461 atleti di 30 nazioni e ilPrix internazionale del Piemonte che coinvolgerà 316 atleti ed 82 tecnici per il circuito nazionale Senior/Junior.

