Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il prodigio del numero 14: perché la cifra svela qualcosa di eccezionale

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La stagione che sta disputandoè a dir poco strepitosa. A dirlo non sono soltanto i trofei vinti e gli attestati di stima degli avversari. Ma i numeri. 14 tornei, 14 quarti di finale per l'azzurro. Un dato surreale che fotografa l'anno meravigliosa dell'altoatesino, che lo ha portato a diventare iluno al mondo. Il 14esimo quarto di finale consecutivo è arrivato dopo il match del Masters 1000 di Shanghai contro Ben Shelton. E che gli consente di sfidare, ancora una volta, Daniil Medvedev. "Sarà la quinta sfida con lui del 2024: non ho affrontato nessuno più diquest'anno - ha spiegato il russo -. In un solo caso ha vintomolto facilmente, le altre tre invece sono state sfide molto dure, nelle quali sono riuscito a giocare meglio.