Israele, il messaggio Usa: "Sinwar è vivo, si nasconde con ostaggi a Gaza" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la prima volta Washington si espone sulla sorte del leader di Hamas Gli Stati Uniti ritengono che Yahya Sinwar sia vivo e che probabilmente si nasconde in un tunnel di Gaza, vicino agli ostaggi israeliani. A dirlo è stato l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, secondo cui il leader di Hamas "resta

