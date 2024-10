Irene Grandi, il nuovo singolo è Universo, in partenza il tour teatrale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Universo è il nuovo singolo di Irene Grandi che a novembre sarà nei teatri con un tour con cui festeggia i 30 anni di carriera Uscirà venerdì 11 ottobre Universo, il nuovo atteso singolo di Irene Grandi. Il brano rinnova il sodalizio artistico con Francesco Bianconi dei Baustelle, già autore per lei di Bruci la città e La cometa di Halley. Scritto insieme a Kaballà e prodotto da Pio, Universo è un upbeat grintoso dai suoni elettro pop con tratti malinconici ma incisivi. La sua energia positiva e passionale si traduce in un abbraccio sonoro, un’autentica celebrazione dell’amore, intensa e coinvolgente. .com - Irene Grandi, il nuovo singolo è Universo, in partenza il tour teatrale Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è ildiche a novembre sarà nei teatri con uncon cui festeggia i 30 anni di carriera Uscirà venerdì 11 ottobre, ilattesodi. Il brano rinnova il sodalizio artistico con Francesco Bianconi dei Baustelle, già autore per lei di Bruci la città e La cometa di Halley. Scritto insieme a Kaballà e prodotto da Pio,è un upbeat grintoso dai suoni elettro pop con tratti malinconici ma incisivi. La sua energia positiva e passionale si traduce in un abbraccio sonoro, un’autentica celebrazione dell’amore, intensa e coinvolgente.

Irene Grandi celebra 30 anni di carriera con uno spettacolo inedito : "Fiera di me" tour fa tappa al Teatro Golden - Irene Grandi celebra i trent’anni di carriera e lo fa con un tour teatrale che il 24 novembre farà tappa al Teatro Golden di Palermo, data organizzata da Gn Events di Gianni Napoli. Con l'artista sul palco ci saranno Max Frignani chitarra, Piero Spitilli basso, Fabrizio Morganti batteria, Marco... (Palermotoday.it)

Esce “Universo” - il nuovo singolo di Irene Grandi. Poi il tour - La sua energia positiva e passionale si traduce in un abbraccio sonoro, un’autentica celebrazione dell’amore, intensa e coinvolgente. Ascoltatela tutti, tutti, tutti! Spero tanto che vi piacerà!”. Ma è proprio nella fragilità di una figura amata, capace di parlare d’amore senza egoismo, che troviamo la nostra ancora di salvezza, un rifugio contro la finzione che ci circonda. (Ildenaro.it)

Irene Grandi : “Il coraggio di sbagliare e le mie scelte di cuore” - l'ex ragazza ribelle del pop e il nuovo equilibrio - Prosegui la lettura . Come un albero che ha le sue radici, ma le cui fronde sono sempre nuove». . Ebbene sì, sono proprio trenta, tondi tondi,. «Questo trentennale mi dà gioia e vorrei far sentire che la mia storia non è così discontinua come sembra, è un percorso di evoluzione, che porta altrove, senza rinnegare quel che ero. (Milleunadonna.it)