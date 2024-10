Inghilterra-Grecia (Uefa Nations League B, 10-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutto come da previsioni nel gruppo 2 della Lega B di Nations League, con Inghilterra e Grecia al comando a punteggio pieno e a Wembley si gioca sostanzialmente per la promozione con i padroni di casa naturalmente favoriti per la vittoria e per tornare nella Lega A dopo l’inaspettata retrocessione del 2022. A settembre il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Inghilterra-Grecia (Uefa Nations League B, 10-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutto come da previsioni nel gruppo 2 della Lega B di, conal comando a punteggio pieno e a Wembley si gioca sostanzialmente per la promozione con i padroni di casa naturalmente favoriti per la vittoria e per tornare nella Lega A dopo l’inaspettata retrocessione del 2022. A settembre il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gli Stones saranno i capitani dell'Inghilterra contro la Grecia - mentre Kane salterà per infortunio - Kane era in dubbio per la partita di Wembley dopo aver subito un infortunio alla gamba mentre giocava domenica con il Bayern Monaco e questa settimana si è allenato da solo. E Stones, che ha giocato ogni minuto della corsa dei Tre Leoni fino alla finale di Euro 2024, non ha potuto nascondere la sua eccitazione alla prospettiva di

