Inganno, la recensione: un'occasione mancata

La serie: Inganno, 2024. Creata da: Teresa Ciabatti, Eleonora Ciampelli, Flaminia Grassi, Michela Straniero. Cast:: Monica Guerritore, Giacomo Gianniotti, Emanuel Caserio, Dharma Mangia Woods, Francesco Del Gaudio, Denise Capezza, Fabrizia Sacchi, Geppy Gleijeses. Genere: Drammatico, sentimentale. Durata: 30 minuti circa/6 episodi. Dove l'abbiamo visto: in anteprima su Netflix. Trama: Una sessantenne di successo riscopre la passione dopo l'incontro con un giovane uomo misterioso e affascinante. A chi è consigliato? A chi è alla ricerca di un romance senza grande spessore.

Inganno è la nuova serie italiana diretta da Pappi Corsicato disponibile su Netflix dal 9 ottobre e con protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti.







Inganno : recensione della serie thriller di Netflix - Questo appiattimento penalizza di conseguenza anche le dinamiche conflittuali, che avrebbero dovuto creare suspense e coinvolgere maggiormente il pubblico nella rivalità del triangolo amoroso. La complessità della vita moderna Ma l’attenzione al desiderio femminile non è l’unico tema affrontato in Inganno: attraverso i diversi personaggi secondari, il regista pone l’accento su alcune questioni ... (Cinefilos.it)

Inganno - la recensione : sesso e thriller per Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti - La loro è una coppia che su carta è assurda, ma, come dice il protagonista: "Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate …. Su Netflix. Pappi Corsicato esplora i rapporti umani affrontando uno degli ultimi tabù: la relazione di una donna matura con un uomo più giovane. Peccato che la serie stimoli solo il voyeurismo invece che il cervello. (Movieplayer.it)

“Inganno” - la recensione della serie Netflix con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti - L’età è una variabile ininfluente quando di mezzo c’è l’amore. In una cavalcata fatta di inganni, manipolazioni, eros e messinscene, nulla è come sembra. “Inganno“, la nuova serie in uscita su Netflix il 9 ottobre, è un noir che si immerge nelle dinamiche emotive e sentimentali di una donna che ha tutto ma che è alla ricerca di nuove emozioni. (Superguidatv.it)