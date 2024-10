Inchiesta Ultras, interrogato l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato interrogato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’Inchiesta Ultras della procura di Milano sulle curve e sui capi del tifo organizzato di Inter e Milan. Il tecnico nerazzurro è stato sentito dalla Squadra Mobile in merito alla telefonata registrata in data 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico, Inchiesta Ultras, interrogato l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi L'Identità. Lidentita.it - Inchiesta Ultras, interrogato l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è statocome persona informata sui fatti nell’ambito dell’della procura di Milano sulle curve e sui capi del tifo organizzato di Inter e Milan. Il tecnico nerazzurro è stato sentito dalla Squadra Mobile in merito alla telefonata registrata in data 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico,L'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - Inzaghi interrogato per l’inchiesta ultras come persona informata sui fatti : la situazione - All’allenatore è stato infatti chiesto di chiarire i suoi rapporti e le presunte pressioni subite al telefono […]. Le ultime sul possibile coinvolgimento di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nell’inchiesta ultras condotta dalla Questura Simone Inzaghi è stato interrogato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile nella Questura di Milano in merito all’inchiesta condotta sugli ultras ... (Calcionews24.com)

Simone Inzaghi primo interrogato per l’inchiesta sugli Ultras - I giocatori verranno sentiti per chiarire i rapporti emersi dalle indagini tra loro e alcuni degli ex capi tifosi arrestati. Sono iniziati gli interrogatori nell’ambito dell’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, con Simone Inzaghi come primo convocato. . Coinvolgimento di altre figure storiche Non solo i giocatori, ma anche altre figure di spicco dell’Inter saranno ascoltate. (Thesocialpost.it)

Inchiesta ultras - presto gli interrogatori : perché l'Inter ha permesso l'incontro con Skriniar? - Inchiesta curve. L'inchiesta che coinvolge le curve di Inter e Milan e i presunti fatti illeciti che le circondano è appena entrata nella fase più calda.L'edizione odierna di Tuttosport riporta... (Ilnerazzurro.it)