Imprenditoria femminile fra turismo e artigianato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Conoscere il lavoro degli artigiani dell'alabastro e della seta, mestieri senza tempo e dal sapore antico, scoprire le sinergie tra un birrificio e un biscottificio o un allevamento di alpaca per le realizzazioni di capi pregiati attraverso un percorso di economia circolare. Cna Toscana sarà presente alla 61ma edizione del Ttg Travel Experience, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia, in corso a Rimini da oggi a venerdì 11. Domani alle 10.30 ci sarà lo speech 'Nel ventre dell'artigianato. Viaggio al femminile nel mondo del fatto a mano' si parlerà del rapporto tra donne e artigianato, con testimonianze di imprenditrici toscane.

