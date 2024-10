Il pianista Giuliano Graniti è morto a 36 anni: 12 mesi fa la scoperta della rara malattia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giuliano Graniti è morto a soli 36 anni per una rara malattia. A Mesagne, in provincia di Brindisi, si tiene oggi l’ultimo saluto al talentuoso pianista, che si era esibito in tutto il mondo e che viveva da anni negli Stati Uniti dove era Dottore in Arti Musicali. Ad annunciare la sua scomparsa il sindaco di Mesagne e presidente della provincia di Brindisi Toni Mattarelli. “Giuliano Graniti, uomo straordinario e musicista di eccezionale talento, non c’è più”, ha scritto. Poi ha ricordato il momento della commemorazione e le ultime volontà di Graniti: “Mercoledì 9 alle 16, nella Chiesa della Santissima Annunziata di Mesagne, i funerali. È un momento di grande dolore per la nostra comunità. La sua ultima volontà è stata di chiedere, invece di fiori e manifesti, una donazione all’Associazione Luca Coscioni”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –a soli 36per una. A Mesagne, in provincia di Brindisi, si tiene oggi l’ultimo saluto al talentuoso, che si era esibito in tutto il mondo e che viveva danegli Stati Uniti dove era Dottore in Arti Musicali. Ad annunciare la sua scomparsa il sindaco di Mesagne e presidenteprovincia di Brindisi Toni Mattarelli. “, uomo straordinario e musicista di eccezionale talento, non c’è più”, ha scritto. Poi ha ricordato il momentocommemorazione e le ultime volontà di: “Mercoledì 9 alle 16, nella ChiesaSantissima Annunziata di Mesagne, i funerali. È un momento di grande dolore per la nostra comunità. La sua ultima volontà è stata di chiedere, invece di fiori e manifesti, una donazione all’Associazione Luca Coscioni”.

