Ascoltitv.it - Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 30: Dalla mia parte

Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre 2024 è andata in onda ladal titolo “mia”, trentesimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/30 Assolutamente! Ecco un riassunto più conciso e dettagliato dellache hai descritto: Conflitto generazionale e rivalità: Ali, un personaggio forte e determinato, si trova a dover affrontare l’arrivo di Muhsin, una nuova figura di autorità che minaccia di stravolgere gli equilibri preesistenti. Il suo rifiuto di sottomettersi a Muhsin lo isola, trovando sostegno solo in Nazl? e Ferman.