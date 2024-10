Idris Elba ambasciatore del cinema africano in Ghana (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) – L’attore Idris Elba ha partecipato al più importante evento dell’industria cinematografica africana, l’Africa cinema Summit nella capitale del Ghana, Accra. Nato e cresciuto a Londra da padre originario della Sierra Leone e madre ghanese, la star della tv e del grande schermo che ha recitato in film incentrati sull’Africa come “Mandela: Long Walk to Freedom” e “Beasts of No Nation“, ha da tempo dichiarato il suo profondo legame con il continente e ha partecipato all’evento anche per sostenere il futuro del cinema africano. Al summit di quest’anno, che riunisce gli operatori del settore, Idris Elba ha assunto il ruolo di ambasciatore. “Il cinema africano non è giovane. Esistiamo da molto tempo”, ha sottolineato l’attore 52enne. “Ma le nostre storie non hanno ancora trovato spazio in questo panorama più ampio” ha detto. Iodonna.it - Idris Elba ambasciatore del cinema africano in Ghana Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) – L’attoreha partecipato al più importante evento dell’industriatografica africana, l’AfricaSummit nella capitale del, Accra. Nato e cresciuto a Londra da padre originario della Sierra Leone e madre ghanese, la star della tv e del grande schermo che ha recitato in film incentrati sull’Africa come “Mandela: Long Walk to Freedom” e “Beasts of No Nation“, ha da tempo dichiarato il suo profondo legame con il continente e ha partecipato all’evento anche per sostenere il futuro del. Al summit di quest’anno, che riunisce gli operatori del settore,ha assunto il ruolo di. “Ilnon è giovane. Esistiamo da molto tempo”, ha sottolineato l’attore 52enne. “Ma le nostre storie non hanno ancora trovato spazio in questo panorama più ampio” ha detto.

