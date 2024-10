I festeggiamenti per i 20 anni di World of Warcraft inizieranno presto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il primo aggiornamento ai contenuti di The War Within (11.0.5) verrà pubblicato il 22 ottobre dopo il completamento della manutenzione regionale. I campioni e le campionesse di Azeroth, passati e presenti, sono invitati nelle Caverne del Tempo del deserto di Tanaris per dei festeggiamenti speciali! Ora che World of Warcraft si avvicina al suo 20° anniversario, ufficialmente il 23 novembre, giocatori e giocatrici possono partecipare a una miriade di attività in gioco per festeggiare due decenni di avventure con un mucchio di ricompense a disposizione. Ecco alcune delle attività incluse: NUOVA INCURSIONE CLASSICA: La spedizione dell’era di Classic Sotterranei di Roccianera è stata riprogettata come incursione da 10-15 giocatori, con 8 boss, disponibile nelle modalità Ricerca delle Incursioni, Normale ed Eroica. Nerdpool.it - I festeggiamenti per i 20 anni di World of Warcraft inizieranno presto Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il primo aggiornamento ai contenuti di The War Within (11.0.5) verrà pubblicato il 22 ottobre dopo il completamento della manutenzione regionale. I campioni e le campionesse di Azeroth, passati e presenti, sono invitati nelle Caverne del Tempo del deserto di Tanaris per deispeciali! Ora cheofsi avvicina al suo 20°versario, ufficialmente il 23 novembre, giocatori e giocatrici possono partecipare a una miriade di attività in gioco per festeggiare due decenni di avventure con un mucchio di ricompense a disposizione. Ecco alcune delle attività incluse: NUOVA INCURSIONE CLASSICA: La spedizione dell’era di Classic Sotterranei di Roccianera è stata riprogettata come incursione da 10-15 giocatori, con 8 boss, disponibile nelle modalità Ricerca delle Incursioni, Normale ed Eroica.

