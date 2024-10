Anteprima24.it - Guardia di Finanza, danno erariale: ex sindaco nei guai

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’attività di contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione svolta dai militari del Comando Provinciale delladi. Le Fiamme Gialle della Tenenza delladidi Sant’Angelo dei Lombardi – su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti retta dal Procuratore Regionale dott. Antonio Giuseppone – hanno svolto indagini che hanno consentito di notificare l’atto di citazione diretta in giudizio a un exdi un Comune dell’Alta Irpinia, per il pagamento in favore dell’Amministrazione comunale e del Consorzio dei servizi sociali “Alta Irpinia” di circa 80.000 euro. Le indagini, coordinate dalla Dott.