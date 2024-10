Giornata salute mentale il 10 ottobre, Unicef: 1 adolescente su 7 soffre di disturbi. Suicidio seconda causa di morte tra giovani (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra domani 10 ottobre, l’Unicef ricorda che nel mondo 1 adolescente su 7 soffre di disturbi mentali. Circa la metà (48%) di tutti i problemi di salute mentale a livello globale si manifesta entro i 18 anni, eppure molti casi rimangono non individuati e non trattati. L'articolo Giornata salute mentale il 10 ottobre, Unicef: 1 adolescente su 7 soffre di disturbi. Suicidio seconda causa di morte tra giovani . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione dellamondiale della, che si celebra domani 10, l’ricorda che nel mondo 1su 7dimentali. Circa la metà (48%) di tutti i problemi dia livello globale si manifesta entro i 18 anni, eppure molti casi rimangono non individuati e non trattati. L'articoloil 10: 1su 7diditra

