Generazioni a confronto Bersani con Zilli Pd a Fiorenzuola

Un confronto tra una donna classe 2001 che per la prima volta sta affrontando una campagna elettorale importante come quella per le Regionali dell'Emilia-Romagna, ma che già ora è presidente di una grande associazione studentesca come Sinistra Universitaria, con un ex ministro e segretario del Pd

