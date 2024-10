Francia: il premier Barnier sopravvive alla mozione di sfiducia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il neo premier della Francia, Michel Barnier, sopravvivere alla mozione di sfiducia presentata dalla coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare. Il premier della Francia Barnier sopravvive alla mozione di sfiducia Il neo primo ministro francese Michel Barnier è sopravvissuto a una mozione di sfiducia. La mozione è stata presentata dalla coalizione di sinistra del Nuovo Periodicodaily.com - Francia: il premier Barnier sopravvive alla mozione di sfiducia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il neodella, Michelredipresentata dcoalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare. IldelladiIl neo primo ministro francese Michelè sopravvissuto a unadi. Laè stata presentata dcoalizione di sinistra del Nuovo

