Fabrizio Corona a processo per aver diffamato Giorgia Meloni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per diffamazione aggravata a carico die di un altro imputato per un articolo che comparve nell’ottobre del 2023 sul sito Dillingernews.it, dove l’ex re dei paparazzi avrebbe avuto il ruolo, informale, di “caporedattore”. Nel pezzo si parlava di un legame affettivo tra la presidente del Consiglioe un deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina. A denunciaresono stati sia, costituitasi parte civile con il legale Luca Libra, che Messina, seguito dall’avvocato Mattia Serpotta e costiuitosi anche lui parte civile al. Il procedimento in aula inizierà , secondo quanto riportato dal decreto firmato dal procuratore Marcello Viola, dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Giovanni Tarzia, il 21 gennaio all’ottava sezione penale di Milano.