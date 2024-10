È la prima donna a ricoprire la prestigiosa carica di Capo delle Operazioni Navali della Marina Statunitense. Nell'intervista racconta: «Mia figlia ha deciso di studiare italiano» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venezia, 9 ott. (askanews) – Si dice che gli italiani siano un popolo di “santi, poeti e navigatori”. E un navigatore di sicuro lei lo è. Anzi Lisa Franchetti, Capo delle Operazioni Navali della Marina Statunitense ha raggiunto la vetta più alta di una carriera che tutti i Marinai sognano: prima donna a ricoprire questa prestigiosa carica a Capo della flotta più potente al mondo secondo il Global Naval Powers Ranking (2024). Franchetti ci ha concesso un’intervista Nella quale ha accettato di parlare anche delle sue origini italiane, raccontandoci la forza delle radici che legano lei – ufficiale Usa con vasta esperienza in ambito operativo e d’indirizzo, per dirla con le parole di Joe Biden – al nostro Paese. Iodonna.it - È la prima donna a ricoprire la prestigiosa carica di Capo delle Operazioni Navali della Marina Statunitense. Nell'intervista racconta: «Mia figlia ha deciso di studiare italiano» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venezia, 9 ott. (askanews) – Si dice che gli italiani siano un popolo di “santi, poeti e navigatori”. E un navigatore di sicuro lei lo è. Anzi Lisa Franchetti,ha raggiunto la vetta più alta di una carriera che tutti ii sognano:questaflotta più potente al mondo secondo il Global Naval Powers Ranking (2024). Franchetti ci ha concesso un’a quale ha accettato di parlare anchesue origini italiane,ndoci la forzaradici che legano lei – ufficiale Usa con vasta esperienza in ambito operativo e d’indirizzo, per dirla con le parole di Joe Biden – al nostro Paese.

