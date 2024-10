Djokovic sconcertato dalla nuova regola del tennis a Shanghai: “Senza neanche avvisare i giocatori” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Djokovic si è lasciato andare ad uno sfogo con l'arbitro durante la partita vinta con Safiullin a Shanghai. Oggetto della discussione, le regole poco gradite. Fanpage.it - Djokovic sconcertato dalla nuova regola del tennis a Shanghai: “Senza neanche avvisare i giocatori” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si è lasciato andare ad uno sfogo con l'arbitro durante la partita vinta con Safiullin a. Oggetto della discussione, le regole poco gradite.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis : Torneo Shanghai. Djokovic ai quarti di finale - Il serbo, 37en . 535 dollari). ROMA - Novak Djokovic accede ai quarti di finale del "Rolex Shanghai Masters", il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10. Il serbo piega facilmente il russo Safiullin, adesso affronta il ceco Mensik. (Ilgiornaleditalia.it)

Masters 1000 Shanghai : Djokovic express con Safiullin - ora Mensik - Nel penultimo 1000 della stagione il numero 4 del mondo va a caccia del titolo Atp numero 100 in carriera. Prosegue il percorso netto di Novak Djokovic al Masters 1000 di Shanghai, in Cina. Djokovic si giocherà un posto in semifinale con Jakub Mensik, che ha battuto a sorpresa la testa di serie numero 9 Grigor Dimitrov. (Sportface.it)

ATP Shanghai - Novak Djokovic passeggia su Safiullin e si qualifica per i quarti di finale - Secondo set che di fatto è stato dominato dal serbo che ha spinto subito per prendersi il break di vantaggio e, dopo aver cancellato con l’ace la palla del contro-break sul 2-1, ecco che ha allungato sul 4-1, sfruttando lo stato d’animo evidentemente deluso e quasi rassegnato di Safiullin che si è dovuto arrendere. (Oasport.it)