Ilgiorno.it - Cortenova e Primaluna a nozze. Referendum per unire i Comuni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non più, ma Centro Valsassina o Borgo Valsassina o Borgo Grigna. Il numero deidella provincia di Lecco a fine mese potrebbe diminuire da 84 a 83. I cittadini di Cortenuova edomenica 27 ottobre sono chiamati alle urne per chiedere se vogliono fondere i loro due paesi in uno solo, come già successo prima per Verderio, La Valletta Brianza con Rovagnate e Perego, Bellano con Vendrogno e per Valvarrone con Vestreno, Tremenico e Introzzo. Contestualmente i cittadini potranno indicare la preferenza per il nome del nuovo paese: Centro Valsassina o Borgo Valsassina o Borgo Grigna appunto. Per spiegare pro e contro dell’operazione, sono in calendario due ultimi incontri pubblici: lunedì a, mercoledì a