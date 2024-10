Coltiva marijuana nel giardino di casa: 35enne arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 9 ottobre 2024 - Un uomo di 35 anni residente nel comune di Monsummano Terme aveva iniziato a Coltivare, nel proprio giardino, una piccola piantagione di marijuana che, una volta giunta alla sua completa fioritura, tagliava per essiccarla e lavorarla nel suo garage. Per questo è stato arrestato dalla polizia di Montecatini Terme. I poliziotti hanno perquisito la sua casa. Le indagini hanno permesso di sequestrare tre piante di marijuana presenti ancora nel giardino, giunte alla loro completa fioritura, oltre al rinvenimento e sequestro, all'interno dell'abitazione di circa mezzo chilo di marijuana già essiccata, lavorata e suddivisa in 30 sacchetti sottovuoto, e di altri 25 grammi contenuta all'interno di alcuni barattoli in vetro. Lanazione.it - Coltiva marijuana nel giardino di casa: 35enne arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 9 ottobre 2024 - Un uomo di 35 anni residente nel comune di Monsummano Terme aveva iniziato are, nel proprio, una piccola piantagione diche, una volta giunta alla sua completa fioritura, tagliava per essiccarla e lavorarla nel suo garage. Per questo è statodalla polizia di Montecatini Terme. I poliziotti hanno perquisito la sua. Le indagini hanno permesso di sequestrare tre piante dipresenti ancora nel, giunte alla loro completa fioritura, oltre al rinvenimento e sequestro, all'interno dell'abitazione di circa mezzo chilo digià essiccata, lavorata e suddivisa in 30 sacchetti sottovuoto, e di altri 25 grammi contenuta all'interno di alcuni barattoli in vetro.

