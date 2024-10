Chanel Beauty porta il Natale in anticipo da Harrods (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chanel Beauty dà il via alle celebrazioni natalizie con uno straordinario pop-up presso Harrods, trasformando la famosa porta 6 del lussuoso negozio di Knightsbridge in una magica casa di Natale, aperta fino al 24 ottobre. Chanel anticipa il Natale con un pop-up esclusivo da Harrods L’interno dello spazio, elegantemente arredato, riproduce l’iconico tweed di Chanel con un tappeto soffice e una graziosa decorazione natalizia. Al centro, un tavolo circolare ricorda una giostra, esponendo le edizioni limitate che debuttano proprio da Harrods. Tra queste spicca una speciale bottiglia del celebre Chanel No.5, adornata da un tappo in seta che ricorda un paesaggio innevato. Un dettaglio artigianale applicato a mano, che rende questa fragranza un vero gioiello da collezione. Metropolitanmagazine.it - Chanel Beauty porta il Natale in anticipo da Harrods Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)dà il via alle celebrazioni natalizie con uno straordinario pop-up presso, trasformando la famosa6 del lussuoso negozio di Knightsbridge in una magica casa di, aperta fino al 24 ottobre.anticipa ilcon un pop-up esclusivo daL’interno dello spazio, elegantemente arredato, riproduce l’iconico tweed dicon un tappeto soffice e una graziosa decorazione natalizia. Al centro, un tavolo circolare ricorda una giostra, esponendo le edizioni limitate che debuttano proprio da. Tra queste spicca una speciale bottiglia del celebreNo.5, adornata da un tappo in seta che ricorda un paesaggio innevato. Un dettaglio artigianale applicato a mano, che rende questa fragranza un vero gioiello da collezione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Yves Saint Laurent Beauty porta il suo Innovation Lab a Roma - Un tocco di esclusività che rende ogni profumo un pezzo unico. Questo strumento utilizza l’EEG per catturare le reazioni del cervello a vari profumi e, grazie all’intelligenza artificiale, suggerisce tre fragranze personalizzate. Inoltre, grazie all’innovativo UV Printer, sarà possibile ... (Bollicinevip.com)

Sophia Tilbury porta in passerella i segreti beauty della zia Charlotte - Tuttavia, anche se oggi siamo al punto in cui ognuna ha il proprio stile, è evidente che viene dalla stessa famiglia”. Solo per la zona T ha infatti usato la Flawless Airbrush Finish, un prodotto virale. Nonostante le numerose passate, l’effetto è naturale e incornicia e apre lo sguardo. Ma il vero ... (Metropolitanmagazine.it)

Virgo Cosmetics porta Beauty on Stage al Grande Fratello 18 - Al Grande Fratello 18 arriva Virgo Cosmetics, prossimo sponsor ufficiale del reality di Canale 5 in partenza dal 16 settembre L'articolo Virgo Cosmetics porta Beauty on Stage al Grande Fratello 18 proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)