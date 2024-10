Puntomagazine.it - Castellammare: era ai domiciliari e aveva in casa una pistola e munizioni, arrestato

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)di Stabia: incurante della detenzione domiciliare nascondee unain. La Polizia di Stato trae in arresto un 49enne. Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato didi Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio adi Stabia. Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto unaZokari modello 906 con matricola abrasa e due cartucce calibro 7,65 millimetri, altre 10calibro 38 special e 3.500 euro. Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 49enne stabiese, è stato tratto in arresto per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizionamento.