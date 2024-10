CARLO CONTI: ALESSANDRO CATTELAN CONDUCE SANREMO GIOVANI E IL DOPOFESTIVAL (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà ALESSANDRO CATTELAN a condurre “SANREMO GIOVANI” e il “DOPOFESTIVAL” che torna a grande richiesta nel Festival diretto e condotto da CARLO CONTI. I cinque appuntamenti di “SANREMO GIOVANI” sono attesi nella seconda serata di Rai2 dal 12 novembre al 10 dicembre. Una formula completamente rivista per dare ancora più spazio alla ricerca di nuovi volti e voci. Quest’anno il viaggio verso il Festival di SANREMO 2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston. CATTELAN accompagnerà i GIOVANI artisti che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso fino alla finale di “SANREMO GIOVANI – Sarà SANREMO”, mercoledì 18 dicembre su Rai1. Bubinoblog - CARLO CONTI: ALESSANDRO CATTELAN CONDUCE SANREMO GIOVANI E IL DOPOFESTIVAL Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Saràa condurre “” e il “” che torna a grande richiesta nel Festival diretto e condotto da. I cinque appuntamenti di “” sono attesi nella seconda serata di Rai2 dal 12 novembre al 10 dicembre. Una formula completamente rivista per dare ancora più spazio alla ricerca di nuovi volti e voci. Quest’anno il viaggio verso il Festival di2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.accompagnerà iartisti che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso fino alla finale di “– Sarà”, mercoledì 18 dicembre su Rai1.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlo Conti annuncia : «Alessandro Cattelan condurrà il Festival di Sanremo Giovani» – Il video - Il Dopo Festival andrà in onda come sempre dopo ogni puntata, dall’11 al 14 febbraio 2025 su Rai 1, e vedrà come conduttore sempre Cattelan. E che sarà condotto da Alessandro Cattelan». La notizia è che per i Giovani ci sarà un talent, cinque puntate in onda dal 12 novembre. Il termine per ... (Open.online)

Alessandro Cattelan condurrà Sanremo Giovani e il DopoFestival : l’annuncio di Carlo Conti - Arriva da Carlo Coti l'annuncio di Alessandro Cattelan come conduttore di Sanremo Giovani e del DopoFestival L'articolo Alessandro Cattelan condurrà Sanremo Giovani e il DopoFestival: l’annuncio di Carlo Conti proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Alessandro cattelan condurrà Sanremo Giovani : le novità di Carlo Conti - Un Sanremo 2025 pieno di novità L’edizione 2025 del Festival di Sanremo, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, si preannuncia ricca di novità, con un rinnovato focus sui giovani talenti e una programmazione che si estende ben oltre le serate tradizionali del Festival. Cattelan ... (Thesocialpost.it)

Sanremo 2025 - Alessandro Cattelan è il braccio destro di Carlo Conti : tutto quello che farà - Il Sanremo Giovani di Cattelan è un nuovo talent Cosa farà Alessandro Cattelan per Sanremo? Alcune delle cose che in TV sa fare meglio: guidare un talent e condurre un late night show. In vista di Sanremo 2025, Carlo Conti ha annunciato che sarà Alessandro Cattelan a condurre sia le cinque serate ... (Movieplayer.it)

Sanremo 2025 - Carlo Conti al Tg1 e annuncia : “Alessandro Cattelan condurrà un talent per i giovani e anche il DopoFestival” - In occasione della presentazione, al Prix Italia a Torino, di “Cento – Un secolo di Servizio Pubblico”, Carlo Conti ha dichiarato: “E’ presto ma posso dire che ho iniziato a dormire poco la notte perché è il momento più importante per la scelta delle canzoni. Il conduttore infatti al Tg1 ha ... (Superguidatv.it)