Cara casa quanto ci costi. Montelupo in vetta, poi Empoli. Ecco la mappa dei prezzi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Comprare casa nell'Empolese Valdelsa è conveniente, per chi ha qualche soldo da spendere? Prendendo come riferimento la valutazione media degli immobili al metro quadro per Firenze, la risposta è senz'altro affermativa. Anche in diverse realtà comunali dell'Unione i prezzi stanno tuttavia salendo ed è per questo che l'acquirente dovrebbe forse cogliere l'attimo. Questo, perlomeno, è il quadro del mercato immobiliare dipinto da Idealista e aggiornato al mese scorso, che indica in Montelupo il territorio del circondario con il valore medio più alto: si parla di 2.372 euro al metro quadrato, in aumento rispetto sia ad agosto (più 0,5%) che allo scorso trimestre (2,9%) ma anche rispetto allo scorso anno (0,30%). Subito dopo troviamo Empoli: per comprare casa sul territorio comunale empolese bisogna pagarla mediamente 2.183 euro per metro quadro.

